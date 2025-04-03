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Украинский голкипер дебютировал в матче Жироны

Испания

Даже поучаствовал в камбэке

Украинский голкипер дебютировал в матче Жироны

Фото: Instagram

Владислав Прийменко Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинский голкипер дебютировал в матче "Жироны".

Испанский клуб 3 апреля играла в полуфинале Кубка Каталонии против "Андорры". Впервые в стартовом составе вышел 19-летний украинский вратарь Владислав Крапивцов.

В первом тайме голкипер пропустил два гола. "Жирона" ушла на перерыв проигрывая 0:2. Но во втором тайме клуб отыгрался, забив три гола.

"Жирона" вышла в финал турнира, где встретится с "Эспаньолом".

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Напомним, что Владислав Крапивцов присоединился к "Жироне" в январе 2025 года, в качестве свободного агента. Дор єтого вратарь играл за молодёжную команду "Днепра-1"

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