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Украинский голкипер дебютировал в матче Жироны
Даже поучаствовал в камбэке
Фото: Instagram
Украинский голкипер дебютировал в матче "Жироны".
Испанский клуб 3 апреля играла в полуфинале Кубка Каталонии против "Андорры". Впервые в стартовом составе вышел 19-летний украинский вратарь Владислав Крапивцов.
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В первом тайме голкипер пропустил два гола. "Жирона" ушла на перерыв проигрывая 0:2. Но во втором тайме клуб отыгрался, забив три гола.
"Жирона" вышла в финал турнира, где встретится с "Эспаньолом".
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Напомним, что Владислав Крапивцов присоединился к "Жироне" в январе 2025 года, в качестве свободного агента. Дор єтого вратарь играл за молодёжную команду "Днепра-1"
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