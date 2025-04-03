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Флик рассказал о том, как уговорил ключевого центрбека Барселоны остаться в команде
Это случилось зимой
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Барселоны" Ханси Флик рассказал, почему он решил оставить Эрика Гарсию в команде.
"Эрик обеспечивает стабильную игру в защите. Зимой он получил предложение от другого клуба, но я попросил его остаться в команде. Я сказал ему на Рождество, что дам возможность проявить себя. Несмотря на то, что он еще очень молод, он ведет себя, как настоящий профессионал. К тому же, он может играть на разных позициях".
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В этом сезоне Эрик Гарсия принял участие в 31 матче за "Барселону" во всех турнирах, забив три гола и отдав одну результативную передачу. Его действующий контракт с каталонским грандом рассчитан до конца июня 2026 года.
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