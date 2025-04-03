  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Наставник Бетиса - про Антони: Когда за игрока платят 100 миллионов евро, это не случайность
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Наставник Бетиса - про Антони: Когда за игрока платят 100 миллионов евро, это не случайность

Испания
Обновлено

Что-то в нем есть

Наставник Бетиса - про Антони: Когда за игрока платят 100 миллионов евро, это не случайность

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Бетиса" Мануэль Пеллегрини поделился мыслями об арендованном из "Манчестер Юнайтед" вингере своей команды Антони.

"Антони - особенный случай. Когда за игрока платят 100 миллионов евро, это не случайность. Он должен был показать важные вещи, чтобы достичь этой цифры. Я не собираюсь анализировать предыдущий период Антони в "МЮ".

Антони пришел сюда убежденным в том, что он должен повзрослеть. У него более чем достаточный потенциал. Я думаю, что он не только демонстрирует свои способности, но и проявляет себя как практичный игрок. Реализация двух-трех важных моментов за матч показывает, какой он хороший игрок. А не тот, который пытается вытворять с мячом странные вещи. Он больше сосредоточен на том, чтобы хорошо завершать атаки, делать хорошие передачи, искать удары по воротам, а также быть очень вовлеченным в коллективную работу команды", - сказал он в интервью El Larguero.

Напомним, Антони перешел в "Ман Юнайтед" из "Аякса" летом 2022 года за 100 миллионов евро.

Читайте такжеСборная Бразилии связалась с бывшим тренером Реала и Ман Сити

По теме
yellow-arrow
Педри рассказал, сможет ли Барселона в этом году выиграть требл
yellow-arrow
Высший спортивный суд Испании стал на сторону Барселоны в вопросе о регистрации игроков
yellow-arrow
Не только Челси. За талантливым нападающим Вильярреала следят топ-клубы АПЛ и Серии А
Мануэль Пеллегрини Бетис (Севилья) Манчестер Юнайтед Антони
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Goal
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
4
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости