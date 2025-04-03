Наставник Бетиса - про Антони: Когда за игрока платят 100 миллионов евро, это не случайность

Главный тренер "Бетиса" Мануэль Пеллегрини поделился мыслями об арендованном из "Манчестер Юнайтед" вингере своей команды Антони.

"Антони - особенный случай. Когда за игрока платят 100 миллионов евро, это не случайность. Он должен был показать важные вещи, чтобы достичь этой цифры. Я не собираюсь анализировать предыдущий период Антони в "МЮ".

Антони пришел сюда убежденным в том, что он должен повзрослеть. У него более чем достаточный потенциал. Я думаю, что он не только демонстрирует свои способности, но и проявляет себя как практичный игрок. Реализация двух-трех важных моментов за матч показывает, какой он хороший игрок. А не тот, который пытается вытворять с мячом странные вещи. Он больше сосредоточен на том, чтобы хорошо завершать атаки, делать хорошие передачи, искать удары по воротам, а также быть очень вовлеченным в коллективную работу команды", - сказал он в интервью El Larguero.