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Высший спортивный суд Испании стал на сторону Барселоны в вопросе о регистрации игроков
Ответ не заставил себя долго ждать
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Высший спортивный суд Испании (CSD) стал на сторону "Барселоны" в вопросе о регистрации игроков.
Как сообщает издание Mundo Deportivo, апелляция "сине-гранатовых" насчет заявлении Ла Лиги про невозможность регистрации Дани Ольмо и Пау Виктора была поддержана CSD. Оба футболиста смогут без проблем продолжать играть за клуб.
Отмечается, что соглашение между Ла Лигой и мониторинговым комитетом RFEF, которая утвердила решение о приостановлении регистрации игроков, считается недействительным, поэтому у них нет полномочий для отмены в выдаче лицензий.
Ранее Ла Лига поставила под сомнение законность сделки "Барселоны" о продаже VIP-мест на стадионе "Камп Ноу" на сумму 100 миллионов евро.
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