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Высший спортивный суд Испании стал на сторону Барселоны в вопросе о регистрации игроков

Испания

Ответ не заставил себя долго ждать

Высший спортивный суд Испании стал на сторону Барселоны в вопросе о регистрации игроков

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Высший спортивный суд Испании (CSD) стал на сторону "Барселоны" в вопросе о регистрации игроков.

Как сообщает издание Mundo Deportivo, апелляция "сине-гранатовых" насчет заявлении Ла Лиги про невозможность регистрации Дани Ольмо и Пау Виктора была поддержана CSD. Оба футболиста смогут без проблем продолжать играть за клуб.

Отмечается, что соглашение между Ла Лигой и мониторинговым комитетом RFEF, которая утвердила решение о приостановлении регистрации игроков, считается недействительным, поэтому у них нет полномочий для отмены в выдаче лицензий.

Ранее Ла Лига поставила под сомнение законность сделки "Барселоны" о продаже VIP-мест на стадионе "Камп Ноу" на сумму 100 миллионов евро.

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Барселона Ла Лига Дани Ольмо Пау Виктор
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Источник:
Mundo Deportivo
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
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Spokoyno (Київ)
03.04.2025 в 16:29
ТО Є ТАК У правовій країні суперечливі питання вирішує СУД! А не побажання... забаганки окремих чинуш!
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Комментарии 1
avatar
Spokoyno (Київ)
03.04.2025 в 16:29
ТО Є ТАК У правовій країні суперечливі питання вирішує СУД! А не побажання... забаганки окремих чинуш!
Ответить
0
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