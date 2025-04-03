Высший спортивный суд Испании стал на сторону Барселоны в вопросе о регистрации игроков

Высший спортивный суд Испании (CSD) стал на сторону "Барселоны" в вопросе о регистрации игроков.

Как сообщает издание Mundo Deportivo, апелляция "сине-гранатовых" насчет заявлении Ла Лиги про невозможность регистрации Дани Ольмо и Пау Виктора была поддержана CSD. Оба футболиста смогут без проблем продолжать играть за клуб.

Отмечается, что соглашение между Ла Лигой и мониторинговым комитетом RFEF, которая утвердила решение о приостановлении регистрации игроков, считается недействительным, поэтому у них нет полномочий для отмены в выдаче лицензий.

Ранее Ла Лига поставила под сомнение законность сделки "Барселоны" о продаже VIP-мест на стадионе "Камп Ноу" на сумму 100 миллионов евро.