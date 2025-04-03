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Педри рассказал, сможет ли Барселона в этом году выиграть требл
Требл, а почему бы и нет? Мы постараемся (с)
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник "Барселоны" Педри уверен, что его команда имеет потенциал для борьбы за все трофеи в сезоне 2024/2025.
"Требл, а почему бы и нет? Мы постараемся постараться. Будем бороться за все трофеи и постараемся подарить болельщикам много радости в этом сезоне.
Золотой мяч? Это мечта... но опять же, сначала командные титулы. Это мой приоритет", - подытожил испанец.
Добавим, что "Барселона" сейчас лидирует в турнирной таблице Ла Лиги. Команда имеет 66 очков.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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