Педри рассказал, сможет ли Барселона в этом году выиграть требл

Полузащитник "Барселоны" Педри уверен, что его команда имеет потенциал для борьбы за все трофеи в сезоне 2024/2025.

"Требл, а почему бы и нет? Мы постараемся постараться. Будем бороться за все трофеи и постараемся подарить болельщикам много радости в этом сезоне.

Золотой мяч? Это мечта... но опять же, сначала командные титулы. Это мой приоритет", - подытожил испанец.