Стало известно, почему Гави пропустил матч с Атлетико в Кубке Короля

Полузащитник "Барселоны" Гави не принял участия в матче против "Атлетико" в Кубке Короля из-за дискомфорта в правом колене.

Испанец почувствовал боль во время разминки, поэтому клуб не хотел рисковать здоровьем игрока.

Теперь "Барселона" ожидает возвращения Гави в состав команды в субботнем матче против "Реал Бетиса".