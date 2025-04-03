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Стало известно, почему Гави пропустил матч с Атлетико в Кубке Короля

Испания

Испанец почувствовал дискомфорт в правом колене

Стало известно, почему Гави пропустил матч с Атлетико в Кубке Короля

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитник "Барселоны" Гави не принял участия в матче против "Атлетико" в Кубке Короля из-за дискомфорта в правом колене.

Испанец почувствовал боль во время разминки, поэтому клуб не хотел рисковать здоровьем игрока.

Теперь "Барселона" ожидает возвращения Гави в состав команды в субботнем матче против "Реал Бетиса".

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Источник:
Barca Universal
Опубликовал: Екатерина Власова
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