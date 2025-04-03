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Тер Штеген - о своей травме: Я действительно хочу сыграть как можно быстрее

Испания

Футболист травмировался в матче с Вильярреалом

Тер Штеген - о своей травме: Я действительно хочу сыграть как можно быстрее

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Голкипер "Барселоны" Марк-Андре тер Штеген рассказал о своей травме, которую получил в конце сентября 2024 года.

"Сначала я почувствовал растяжение в области бедра. Боль пронизала все мое тело. Посмотрев вниз, я сразу понял, что проблема не только в бедре. Мое колено находилось в неестественном положении, и было ясно, что его нельзя просто вправить.

Я действительно хочу сыграть как можно быстрее - не могу назвать конкретную дату.

Если я смогу справиться с напряжением и всеми аспектами тренировок с командой, я дам тренеру понять, что готов", - сказал футболист.

Напомним, что Тер Штеген травмировался в матче с "Вильярреалом", и у него диагностировали разрыв сухожилия правого колена. Впоследствии он перенес операцию, и изначально ожидалось, что он пропустит большую часть сезона.

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Источник:
Football-Еѕраna
Опубликовал: Екатерина Власова
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