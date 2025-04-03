Тер Штеген - о своей травме: Я действительно хочу сыграть как можно быстрее

Голкипер "Барселоны" Марк-Андре тер Штеген рассказал о своей травме, которую получил в конце сентября 2024 года.

"Сначала я почувствовал растяжение в области бедра. Боль пронизала все мое тело. Посмотрев вниз, я сразу понял, что проблема не только в бедре. Мое колено находилось в неестественном положении, и было ясно, что его нельзя просто вправить.

Я действительно хочу сыграть как можно быстрее - не могу назвать конкретную дату.

Если я смогу справиться с напряжением и всеми аспектами тренировок с командой, я дам тренеру понять, что готов", - сказал футболист.