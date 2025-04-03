Реал подписал новый контракт со своим 18-летним талантом

Мадридский "Реал" объявил о подписании нового контракта с 18-летним талантом Диего Агуадо.

Соглашение центрального защитника с испанским клубом рассчитано до июня 2029 года.

Добавим, что Агуадо в текущем сезоне сыграл 11 матчей, в которых забил 1 гол.