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Реал подписал новый контракт со своим 18-летним талантом

Испания

Договор теперь действует до 2029 года

Реал подписал новый контракт со своим 18-летним талантом

x.com/FabrizioRomano

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

Мадридский "Реал" объявил о подписании нового контракта с 18-летним талантом Диего Агуадо.

Соглашение центрального защитника с испанским клубом рассчитано до июня 2029 года.

Добавим, что Агуадо в текущем сезоне сыграл 11 матчей, в которых забил 1 гол.

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