Испания
Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Реал подписал новый контракт со своим 18-летним талантом
Договор теперь действует до 2029 года
x.com/FabrizioRomano
Мадридский "Реал" объявил о подписании нового контракта с 18-летним талантом Диего Агуадо.
Соглашение центрального защитника с испанским клубом рассчитано до июня 2029 года.
Добавим, что Агуадо в текущем сезоне сыграл 11 матчей, в которых забил 1 гол.
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Самая красивая биатлонистка планеты отмечает 35-й день рождения
- Шевченко проиграл выборы в исполком УЕФА
- Подолье подписало двух игроков – среди них опытный экс-кипер Днепра-1
- Кубок короля. Реал Мадрид – Реал Сосьедад 4:4 (общ. 5:4). Мадридцы с боями прорываются в финал
- Бывшая девушка Винисиуса переехала в Киев вместе с сыном Ромарио
- Борьба за наследство и опеку: звездный футболист рискует потерять дом и права на детей
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
225 000
2На сайт
100 000
3На сайт
5 000
4На сайт
150 000