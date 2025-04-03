  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Барселона летом может попрощаться с центрбеком ради контракта с Ямалем
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Барселона летом может попрощаться с центрбеком ради контракта с Ямалем

Испания

Об этом пишет Revelo

Барселона летом может попрощаться с центрбеком ради контракта с Ямалем

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Центральный защитник "Барселоны" Рональд Араухо может покинуть клуб этим летом.

Как сообщает издание Revelo, каталонцы готовы продать игрока из-за необходимости продлить контракты с Ламином Ямалем и Войцехом Щенсным.

"Барселона" оценивает Араухо в 65 миллионов евро - именно такая сумма отступных прописана в его контракте, который он переподписал в январе.

Добавим, что Рональд в текущем сезоне сыграл 14 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 2 ассиста.

Читайте такжеТер Штеген - о своей травме: Я действительно хочу сыграть как можно быстрее
По теме
yellow-arrow
Реал подписал новый контракт со своим 18-летним талантом
yellow-arrow
У Лунина проблемы? В Испании пишут, что кипер может пропустить до 4-х недель
yellow-arrow
Арсенал может предложить звездному нападающему Ла Лиги огромные деньги
Барселона Войцех Щенсны Рональд Араухо Ламин Ямаль
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
relevo
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
4
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости