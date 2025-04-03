Барселона летом может попрощаться с центрбеком ради контракта с Ямалем

Центральный защитник "Барселоны" Рональд Араухо может покинуть клуб этим летом.

Как сообщает издание Revelo, каталонцы готовы продать игрока из-за необходимости продлить контракты с Ламином Ямалем и Войцехом Щенсным.

"Барселона" оценивает Араухо в 65 миллионов евро - именно такая сумма отступных прописана в его контракте, который он переподписал в январе.

Добавим, что Рональд в текущем сезоне сыграл 14 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 2 ассиста.