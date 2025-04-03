Испания
Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Барселона летом может попрощаться с центрбеком ради контракта с Ямалем
Об этом пишет Revelo
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Центральный защитник "Барселоны" Рональд Араухо может покинуть клуб этим летом.
Как сообщает издание Revelo, каталонцы готовы продать игрока из-за необходимости продлить контракты с Ламином Ямалем и Войцехом Щенсным.
"Барселона" оценивает Араухо в 65 миллионов евро - именно такая сумма отступных прописана в его контракте, который он переподписал в январе.
Добавим, что Рональд в текущем сезоне сыграл 14 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 2 ассиста.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:relevo
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Буковина может не сыграть дома кубковый матч против Динамо
- Самая красивая биатлонистка планеты отмечает 35-й день рождения
- Определились пары 1/2 финала Кубка Украины. С кем сыграют Шахтер и Динамо?
- Аморим высказался об игре Рашфорда в Астон Вилле
- Бывшая девушка Винисиуса переехала в Киев вместе с сыном Ромарио
- Романтика вне поля: спортивный директор Боруссии встречается с девушкой, младше его на 14 лет
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
225 000
2На сайт
100 000
3На сайт
5 000
4На сайт
150 000