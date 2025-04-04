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Реал – Валенсия. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании
Реал – Валенсия: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 05.04.25 ⋊ Ла Лига на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В матче 30-го тура Ла Лиги "Реал" будет принимать "Валенсию". "Королевский клуб" потерял лидерство в турнирной таблице и теперь отстает от "Барселоны" на 3 очка. "Валенсия" после смены тренера выступает значительно лучше и покинула зону вылета.
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Поединок тридцатого тура Ла Лиги сезона 2024/2025 "Реал" - "Валенсия" состоится в субботу, 5 апреля 2025 года, в 17:15. Матч можно будет посмотреть на OTT-платформе MEGOGO, на телеканале Megogo Футбол-1.
Если у вас нет возможности смотреть видеоэфир – следите за ходом событий в матч-центре UA-Футбол.
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