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Криштиану Роналду может приобрести испанскую Валенсию
Но правда ли это?
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В последнее время снова появились слухи о возможной покупке "Валенсии" Криштиану Роналду. Основой для этих предположений стала дружба португальского форварда с нынешним владельцем клуба Питером Лимом. Однако Лим еще в марте через сингапурские СМИ заверил, что клуб не выставлен на продажу.
Эти слухи, порожденные различными медиа, активно распространялись в соцсетях. Там объясняли, что Роналду якобы может рассчитывать на финансовую поддержку саудовской королевской семьи, в частности принца Мохаммеда бин Салмана, или инвестиционного фонда из той же страны, а условием для возможной продажи клуба является сохранение "Валенсией" места в Ла Лиге.
Впрочем, в местных СМИ никогда не говорилось о возможной покупке клуба бывшим игроком "Реала". Хотя в то же время действительно начало казаться, что уход Лима может быть ближе, чем когда-либо.
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Первым авторитетным голосом, который заговорил на эту тему, стал Хулиан Редондо в своей двухнедельной колонке в Mundo Deportivo. Вскользь он заявил, что Криштиану станет "следующим владельцем "Валенсии", если она останется в Примере". Это первый испанский журналист, который открыто написал об этом как о новости, а не просто как о слухах.
Добавим, что сейчас "Валенсия" занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата Испании с 31 зачетным баллом.
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