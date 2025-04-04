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Барселона – Бетис. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании

Испания

Барселона – Бетис: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 05.04.25 ⋊ Ла Лига на UA-Футбол

Барселона – Бетис. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании

Getty Images/Global Images Ukraine

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"Барселона" в матче 30-го тура Ла Лиги будет принимать "Бетис". Каталонцы имеют очень насыщенный график в последнее время, играя каждые 3 дня, но это не мешает подопечным Флика штамповать победу за победой. "Бетис" тоже находится в хорошей форме и имеет фантастическую 6-матчевую победную серию в Ла Лиге.

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Поединок тридцатого тура Ла Лиги сезона 2024/2025 "Барселона" – "Бетис" состоится в субботу, 5 апреля 2025 года, в 22:00. Матч можно будет посмотреть на OTT-платформе MEGOGO, на телеканале Megogo Футбол-1.

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Примера Барселона Бетис (Севилья) Ла Лига Где смотреть футбол
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Михаил Качайло
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