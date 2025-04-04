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Интер хочет помешать планам Реала по возвращению юной звезды
Талантливый юноша
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Реал" Мадрид оставляет за собой возможность вернуть аргентинца Нико Паса уже этим летом в соответствии с соглашением с "Комо". Переход в "Комо", которым руководит легенда "Барселоны" и сборной Испании Сеск Фабрегас, считался идеальным шагом для развития игрока, и "Реал" продолжает внимательно следить за его прогрессом.
Контракт Паса с итальянским клубом действует до 2028 года. Однако "Реал" включил в соглашение опцию обратного выкупа – она стартует с 9 миллионов евро летом 2025-го и растет на миллион каждый год до 2027-го, если игрок согласится на возвращение.
Как сообщает издание Mundo Deportivo, миланский "Интер" планирует сделать летнее предложение, которое превышает сумму клаусулы "Реала", тогда как "Комо" пытается договориться с мадридцами об отмене этих условий выкупа. Известно, что соглашение также предусматривает, что "Реал" получит 50% от следующей перепродажи игрока.
Добавим, что в этом сезоне на счету Паса 6 голов и 6 ассистов в 27 матчах за "Комо" во всех турнирах.
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