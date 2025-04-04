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Звездный полузащитник не входит в планы Атлетико
Приняли решение
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В "Атлетико" уже приняли решение относительно будущего Сауля Ньигеса, который проводит сезон 2024/25 в аренде в "Севилье", куда он перебрался после двух лет в тени планов Диего Симеоне.
Сауль так и не смог вернуть себе стабильное место в основе в "Атлетико", но в "Севилье" ситуация не изменилась – травмы, дисквалификации и посредственная форма не позволили ему заиграть. В этом сезоне он лишь 14 раз выходил в старте и, похоже, не попадет в основу и в матче против "Атлетико" на выходных.
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Как сообщает Diario AS, в арендном соглашении прописана опция автоматического продления на сезон 2025/26. Это позволит "Атлетико" снять с баланса игрока, который не входит в планы Симеоне, и дождаться завершения действующего контракта Сауля.
Впрочем, в Андалусии не слишком в восторге от идеи продолжить сотрудничество. Если к мадридцам поступит трансферное предложение, то стороны будут не против разорвать все связи уже этим летом.
Добавим, что в этом сезоне на счету испанца 1 гол и 6 ассистов в 19 матчах за "Севилью" во всех турнирах.
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