Барселона присоединилась к борьбе за форварда Фиорентины

Форвард Мрйзе Кин, который прошлым летом перебрался в "Фиорентину" из "Ювентуса", является вторым лучшим бомбардиром Серии А в этом сезоне – 16 голов. Ранее СМИ сообщали о контактах агента Кина с руководством "Ньюкасла", а теперь La Gazzetta dello Sport утверждает, что за форвардом следит и "Барселона".

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В контракте Кина, который действует до 2029 года, прописана клаусула в размере 52 миллионов евро, которая будет действовать с 1 по 15 июля 2025 года. В то же время президент "Фиорентины" Рокко Комиссо не намерен прощаться с ключевым игроком.

"Я хочу, чтобы он остался. Если же он не сможет остаться, и поступит предложение – тогда увидим. Но я попытаюсь его удержать, потому что он очень важен для "Фиорентины". Мы не первые, не вторые и не третьи, но мы защищаем то, что имеем. Нам не нужны клубы, которые приходят сюда и говорят, что они лучшие или короли итальянского футбола, поэтому могут подписывать, кого захотят", – сказал президент.

Добавим, что в этом сезоне на счету форварда 21 гол и 3 ассиста в 35 матчах за "Фиорентину" во всех турнирах.