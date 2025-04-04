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Реал отказался от идеи подписания лидера Ливерпуля
Защитник, похоже, останется в Англии
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Мадридский "Реал" отказался от варианта с подписанием лидера обороны "Ливерпуля".
Как сообщает издание Defensa Central, руководство "сливочных" во главе с Флорентино Пересом не хочет подписывать 33-летнего Вирджила ван Дейка из-за его возраста. Главной целью королевского клуба сейчас является 19-летний Дин Хейсен.
Отмечается, что "Реал" готовит смену поколений в команде, поскольку Антонио Рюдигеру и Давиду Алабе по 32 года.
По этой же причине представители мадридцев ведут переговоры о продлении сотрудничества с Раулем Асенсио.
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Также напомним, что действующий контракт Вирджила ван Дейка с "Ливерпулем" истекает по завершении этого сезона, к нему ранее проявлял интерес не только "Реал", но и мюнхенская "Бавария".
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