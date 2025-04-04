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Главный тренер Барселоны рассказал, сыграет ли Гави в предстоящем матче против Бетиса
Флик выступил на пресс-конференции
Getty Images/Global Images Ukraine
Накануне важного матча 30-го тура Ла Лиги против "Бетиса" главный тренер "Барселоны" Ханси Флик рассказал, готов ли Гави к предстоящему поединку.
"Гави в порядке, он будет в команде завтра", - заявил Флик.
Напомним, что полузащитник "Барселоны" не принял участия в матче против "Атлетико" в Кубке Короля из-за дискомфорта в правом колене.
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Источник:Football-Еѕраna
Опубликовал: Екатерина Власова
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