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Главный тренер Барселоны рассказал, сыграет ли Гави в предстоящем матче против Бетиса

Испания

Флик выступил на пресс-конференции

Главный тренер Барселоны рассказал, сыграет ли Гави в предстоящем матче против Бетиса

Getty Images/Global Images Ukraine

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Накануне важного матча 30-го тура Ла Лиги против "Бетиса" главный тренер "Барселоны" Ханси Флик рассказал, готов ли Гави к предстоящему поединку.

"Гави в порядке, он будет в команде завтра", - заявил Флик.

Напомним, что полузащитник "Барселоны" не принял участия в матче против "Атлетико" в Кубке Короля из-за дискомфорта в правом колене.

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Барселона Ханси Флик Гави
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Источник:
Football-Еѕраna
Опубликовал: Екатерина Власова
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