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Флик поделился мыслями о матче против Бетиса
Важная игра для обеих команд
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Барселоны" Ханси Флик дал комментарий перед матчем против "Бетиса" в 30-м туре Ла Лиги.
"Это будет очень сложный матч. Думаю, вы уже видели это во время нашего кубкового поединка дома. Мы должны продемонстрировать свою лучшую игру. Нам стоит правильно распределить физическую нагрузку между игроками после прошлой игры. Мы начали играть намного лучше в обороне, но важным остается то, как мы работаем с мячом. Мы играем очень качественно и должны продолжать в том же духе. Сейчас мы полностью сосредоточены на этой игре, команда верит в собственные силы, поэтому мы должны выкладываться на максимум, чтобы добиться успеха в этом сезоне".
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Напомним, что "Барселона" остается лидером турнирной таблицы Ла Лиги, имея в своем активе 66 очков.
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