  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Флик поделился мыслями о матче против Бетиса
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Флик поделился мыслями о матче против Бетиса

Испания

Важная игра для обеих команд

Флик поделился мыслями о матче против Бетиса

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Барселоны" Ханси Флик дал комментарий перед матчем против "Бетиса" в 30-м туре Ла Лиги.

"Это будет очень сложный матч. Думаю, вы уже видели это во время нашего кубкового поединка дома. Мы должны продемонстрировать свою лучшую игру. Нам стоит правильно распределить физическую нагрузку между игроками после прошлой игры. Мы начали играть намного лучше в обороне, но важным остается то, как мы работаем с мячом. Мы играем очень качественно и должны продолжать в том же духе. Сейчас мы полностью сосредоточены на этой игре, команда верит в собственные силы, поэтому мы должны выкладываться на максимум, чтобы добиться успеха в этом сезоне".

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Напомним, что "Барселона" остается лидером турнирной таблицы Ла Лиги, имея в своем активе 66 очков.

Читайте такжеГлавный тренер Барселоны рассказал, сыграет ли Гави в предстоящем матче против Бетиса
По теме
yellow-arrow
УЕФА огласила вердикт по делу о возможной дисквалификации футболистов Реала
yellow-arrow
Реал – Валенсия. Анонс и прогноз матча Примеры на 05.04.2025
yellow-arrow
Главный тренер Барселоны рассказал, сыграет ли Гави в предстоящем матче против Бетиса
Барселона Бетис (Севилья) Ханси Флик
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
FC Barcelona
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
4
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости