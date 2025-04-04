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Жирона – Алавес. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги
Матч начнётся 5 апреля в 15:00 по киевскому времени
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Встреча команд, проигравших в предыдущем туре и близких к зоне вылета.
"Жирону" отделяет от неё 7 баллов. "Алавес" же набрал равное количество очков с "Леганесом", но выше за счёт лучшей разницы мячей.
Также у команды Виктора Цыганкова безвыигрышная серия, составляющая 7 матчей. Удастся ли её прервать - узнаем в матче.
Стартовый свисток прозвучит в 5 апреля в 15:00 по киевскому времени.
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Онлайн видеотрансляцию матча смотрите на канале MEGOGO Футбол 1
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочесть на сайте отчет о матче, а также глянуть обзор опасных моментов
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