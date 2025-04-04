Анчелотти высказался о решении Ла Лиги подать апелляцию относительно регистрации игроков

Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти ответил на вопрос журналистов относительно решения Ла Лиги подать апелляцию относительно регистрации игроков "Барселоны" Дани Ольмо и Пау Виктора.

"Этот вопрос не для меня. Свобода мнений - если кто-то не хочет высказываться, это нормально. Я не думаю, что из-за этого Ла Лигу сфальсифицировано", - сказал Анчелотти.