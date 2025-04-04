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Анчелотти высказался о решении Ла Лиги подать апелляцию относительно регистрации игроков

Испания
Обновлено

Я не думаю, что из-за этого Ла Лигу сфальсифицировали (с)

Анчелотти высказался о решении Ла Лиги подать апелляцию относительно регистрации игроков

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти ответил на вопрос журналистов относительно решения Ла Лиги подать апелляцию относительно регистрации игроков "Барселоны" Дани Ольмо и Пау Виктора.

"Этот вопрос не для меня. Свобода мнений - если кто-то не хочет высказываться, это нормально. Я не думаю, что из-за этого Ла Лигу сфальсифицировано", - сказал Анчелотти.

Добавим, что Высший спортивный суд Испании (CSD) стал на сторону "Барселоны" в вопросе о регистрации игроков.

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Источник:
Marca
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
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Барсeлонец
04.04.2025 в 20:53
канчелотттттииии, ты ЧЧЧЧММММОООО.
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Комментарии 1
avatar
Барсeлонец
04.04.2025 в 20:53
канчелотттттииии, ты ЧЧЧЧММММОООО.
Ответить
0
0

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