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Анчелотти высказался о решении Ла Лиги подать апелляцию относительно регистрации игроков
Я не думаю, что из-за этого Ла Лигу сфальсифицировали (с)
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти ответил на вопрос журналистов относительно решения Ла Лиги подать апелляцию относительно регистрации игроков "Барселоны" Дани Ольмо и Пау Виктора.
"Этот вопрос не для меня. Свобода мнений - если кто-то не хочет высказываться, это нормально. Я не думаю, что из-за этого Ла Лигу сфальсифицировано", - сказал Анчелотти.
Добавим, что Высший спортивный суд Испании (CSD) стал на сторону "Барселоны" в вопросе о регистрации игроков.
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Источник:Marca
Опубликовал: Екатерина Власова
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Барсeлонец
04.04.2025 в 20:53
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