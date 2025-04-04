Реал начал переговоры со своим опытным центрбеком о продолжении сотрудничества

Мадридский "Реал" намерен продлить контракт с центральным защитником Антонио Рюдигером.

По информации Керри Гау, между клубом и футболистом уже начались первоначальные переговоры. Несмотря на интерес со стороны клубов Саудовской Аравии, футболист хочет остаться в "Реале".

Клуб готов подписать с Антонио новое соглашение, которое будет рассчитано на 2-3 года. Также существует вероятность, что игрок получит повышение заработной платы.