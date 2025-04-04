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Реал начал переговоры со своим опытным центрбеком о продолжении сотрудничества
Антонио Рюдигер может подписать новый контракт с Реалом
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Мадридский "Реал" намерен продлить контракт с центральным защитником Антонио Рюдигером.
По информации Керри Гау, между клубом и футболистом уже начались первоначальные переговоры. Несмотря на интерес со стороны клубов Саудовской Аравии, футболист хочет остаться в "Реале".
Клуб готов подписать с Антонио новое соглашение, которое будет рассчитано на 2-3 года. Также существует вероятность, что игрок получит повышение заработной платы.
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Источник:kerry_hau
Опубликовал: Екатерина Власова
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