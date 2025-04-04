Барселона борется с Ла Лигой за финансовый лимит

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта выступил с резкой критикой в адрес Ла Лиги из-за уменьшения лимита заработной платы клуба.

Причиной стал отказ аудиторов Crowe включить в финансовую отчетность продажу VIP-мест на "Камп Ноу" за 100 миллионов евро.

Лапорта заявил, что "Барселоне" "всегда приходится бороться со всеми и со всем". Клуб планирует вернуть лимит заработной платы, как только строительная компания Limak завершит работы над VIP-местами в мае и выдаст соответствующий сертификат.