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Барселона борется с Ла Лигой за финансовый лимит

Испания

Лапорта в гневе

Барселона борется с Ла Лигой за финансовый лимит

Getty Images/Global Images Ukraine

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Президент "Барселоны" Жоан Лапорта выступил с резкой критикой в адрес Ла Лиги из-за уменьшения лимита заработной платы клуба.

Причиной стал отказ аудиторов Crowe включить в финансовую отчетность продажу VIP-мест на "Камп Ноу" за 100 миллионов евро.

Лапорта заявил, что "Барселоне" "всегда приходится бороться со всеми и со всем". Клуб планирует вернуть лимит заработной платы, как только строительная компания Limak завершит работы над VIP-местами в мае и выдаст соответствующий сертификат.

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Жоан Лапорта Барселона Ла Лига
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Источник:
Football-Еѕраna
Опубликовал: Екатерина Власова
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