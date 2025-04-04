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Игрока Жироны ограбили в центре Барселоны

Испания

Футболист обратился в полицию

Игрока Жироны ограбили в центре Барселоны

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Бывшего полузащитника "Барселоны" и "Ливерпуля" Артура Мело ограбили в центре Барселоны.

Инцидент произошел, когда бразильский футболист, который сейчас выступает за "Жирону" на правах аренды из "Ювентуса", расплачивался за парковку на Пасео де Грасия.

По информации AS, к Артуру подошли два человека и за считанные секунды забрали его часы. 28-летний футболист не пострадал, но обратился в полицию.

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Источник:
AS
Опубликовал: Екатерина Власова
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