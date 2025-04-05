Примера. Райо-Вальекано – Эспаньол 0:4. Неожиданный погром в Мадриде

Результат матча очень неожиданный, ведь "Райо Вальекано" в текущем сезоне борется за еврокубки, а "Эспаньол" еще недавно находился в зоне вылета.

Гости уже на старте поединка шокировали соперника двумя забитыми голами. Отличились Кабрера и Фернандес. "Райо Вальекано" в первом тайме больше владел мячом, но острее были каталонцы.

Во втором тайме ситуация глобально не изменилась: мадридцы продолжали владеть мячом, но это не принесло им никаких дивидендов. А вот "Эспаньол" сумел отличиться еще дважды. Пенальти реализовад Пуадо, а финальную точку в игре поставил Милья.

Из-за ухудшения разницы голов "Райо Вальекано" опустился на 8-ю позицию турнирной таблицы и имеет в активе 40 очков, а "Эспаньол" теперь 15-й с 32 набранными баллами.

30-й тур Примеры

Райо-Вальекано - Эспаньол 0:4

Голы: Кабрера, 12, Фернандес, 16, Пуадо, 72 (пен.), Милья, 90

Райо Вальекано: Баталья – Рациу, Эрнандес (Пача, 46), Лежен, Чаваррия (Эмбарба, 75) – Лопес (Де Томас, 75), Сисс (Трехо, 85), Диас – Гарсия, Нтека (Палассон, 46), Де Фрутос.

Эспаньол: Гарсия – Эль-Хилали, Кумбулла, Кабрера, Ромеро – Гонсалес, Лосано (Крал, 64), Эспосито (Агуадо, 83) – Рока (Калеро, 56), Фернандес (Милья, 83), Пуадо (Хофре, 83)

Предупреждения: Чаваррия, 28, Сисс, 70 – Лосано, 55, Милья, 87.