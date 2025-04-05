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Карло Анчелотти высказался о своем будущем в должности главного тренера Реала

Испания

Коротко и лаконично ответил

Карло Анчелотти высказался о своем будущем в должности главного тренера Реала

Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти высказался о своем будущем в испанском клубе.

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Сегодня в рамках чемпионата Испании "Реал" встретится с "Валенсией". Во время пресс конференции главный тренер "Реала" Карло Анчелотти ответил на вопросы журналиста относительно своего будущего в должности тренера "сливочных".

"Я никогда не скажу, что ухожу из "Реала", — ответил итальянский специалист.

Напомним, контракт Анчелотти с "Реалом" рассчитан на лето 2026 года. Итальянец работает в команде с июля 2021 года.

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Источник:
marca
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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