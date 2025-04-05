Испания
Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Французский полузащитник всех обошел. Кто был признан лучшим футболистом Реала в марте?
Орельен Тчуамени
Getty Images/Global Images Ukraine
Французский полузащитник мадридского "Реала" Орельен Тчуамэни был признан лучшим футболистом "сливочных" в марте.
Фанаты "Реала" больше всего проголосовали за него. Он обошел в голосовании Винисиуса Жуниора, Джуда Беллингема, Родриго и Федерико Вальверде.
Напомним, что в марте Тчуамэни провел 6 матчей за "Реал".
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Все для комфорта Динамо: Буковина определилась с городом для проведения матча ½ финала
- Неоднозначность наряду с легендарностью и теми, кто свое последнее слово еще не сказал. Безработные коучи украинского футбола
- Зеленский: Для переговоров нужно, чтобы россияне не были просто убийцами. Сейчас они просто черти
- Баски не дождались серии пенальти. Реал Мадрид – Реал Сосьедад 4:4. Обзор матча
- Самая красивая биатлонистка планеты отмечает 35-й день рождения
- Бывшая девушка Винисиуса переехала в Киев вместе с сыном Ромарио
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
225 000
2На сайт
100 000
3На сайт
5 000
4На сайт
150 000