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Французский полузащитник всех обошел. Кто был признан лучшим футболистом Реала в марте?

Испания

Орельен Тчуамени

Французский полузащитник всех обошел. Кто был признан лучшим футболистом Реала в марте?

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Французский полузащитник мадридского "Реала" Орельен Тчуамэни был признан лучшим футболистом "сливочных" в марте.

Фанаты "Реала" больше всего проголосовали за него. Он обошел в голосовании Винисиуса Жуниора, Джуда Беллингема, Родриго и Федерико Вальверде.

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Напомним, что в марте Тчуамэни провел 6 матчей за "Реал".

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Реал (Мадрид) Орельен Тчуамени
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Источник:
realmadrid
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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