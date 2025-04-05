Французский полузащитник всех обошел. Кто был признан лучшим футболистом Реала в марте?

Французский полузащитник мадридского "Реала" Орельен Тчуамэни был признан лучшим футболистом "сливочных" в марте.

Фанаты "Реала" больше всего проголосовали за него. Он обошел в голосовании Винисиуса Жуниора, Джуда Беллингема, Родриго и Федерико Вальверде.

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Напомним, что в марте Тчуамэни провел 6 матчей за "Реал".