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Президент Ла Лиги раскритиковал решение Высшего совета по спорту Испании относительно регистрации игроков Барсы

Испания

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Президент Ла Лиги раскритиковал решение Высшего совета по спорту Испании относительно регистрации игроков Барсы

Фото: twitter.com/LaLiga

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"Барселона" подала заявку в Высший совет по спорту (CSD) по поводу регистрации Дани Ольмо и Пау Виктора, и CSD подтвердил, что Ольмо и Виктор остаются зарегистрированными до конца сезона.

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Президент Ла Лиги Хавьер Тебас раскритиковал решение CSD.

"Я хочу выразить полное несогласие с критериями, принятыми в отношении лицензий "Барселоны". Речь идет о защите целостности системы, соблюдении технических процедур и правовой определенности", — цитирует слова Тебаса El Chiringuito.

Отмечается, что Ла Лига имеет право обжаловать решение CSD.

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Источник:
elchiringuitotv
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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