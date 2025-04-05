Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Президент Ла Лиги раскритиковал решение Высшего совета по спорту Испании относительно регистрации игроков Барсы
Возмущенный
Фото: twitter.com/LaLiga
"Барселона" подала заявку в Высший совет по спорту (CSD) по поводу регистрации Дани Ольмо и Пау Виктора, и CSD подтвердил, что Ольмо и Виктор остаются зарегистрированными до конца сезона.
Президент Ла Лиги Хавьер Тебас раскритиковал решение CSD.
"Я хочу выразить полное несогласие с критериями, принятыми в отношении лицензий "Барселоны". Речь идет о защите целостности системы, соблюдении технических процедур и правовой определенности", — цитирует слова Тебаса El Chiringuito.
Отмечается, что Ла Лига имеет право обжаловать решение CSD.
Популярное сейчас
- Журналист – о выборах в Исполком: Шевченко мог показать предшественнику и всем, что с ним в УЕФА считаются. Но похоже, что нет
- "Он туда приехал не просто": Степаненко – о вызове Ярмоленко в сборную
- Де Брюйне покидает Сити, Хуммельс завершает карьеру, Оболонь побеждает Ингулец. Главные новости за 4 апреля
- Лунин отреагировал на победу Реала в Кубке, где он пропустил четыре мяча
- Бывшая девушка Винисиуса переехала в Киев вместе с сыном Ромарио
- Борьба за наследство и опеку: звездный футболист рискует потерять дом и права на детей