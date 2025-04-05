Реал Мадрид - Валенсия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги

После изнурительного кубкового матча с "Реал Сосьедадом" "Реал" будет принимать "Валенсию". Мадридцы уступают "Барселоне", поэтому нужно наверстывать утраченное. Соперник для этого подходит, ведь "Валенсия" традиционно неудачно играет в Мадриде.

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Чемпіонат Испании, 30-й тур

5 апреля. Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"

"Реал" Мадрид 17:15 "Валенсия"

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