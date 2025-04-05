  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Реал Мадрид - Валенсия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Реал Мадрид - Валенсия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги

Испания
Обновлено

Лунин против аутсайдера – смотреть онлайн трансляцию матча

Реал Мадрид - Валенсия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

После изнурительного кубкового матча с "Реал Сосьедадом" "Реал" будет принимать "Валенсию". Мадридцы уступают "Барселоне", поэтому нужно наверстывать утраченное. Соперник для этого подходит, ведь "Валенсия" традиционно неудачно играет в Мадриде.

  • Всі найяскравіші події матчу дивіться в режимі Live у Telegram UA-Football

Favbet
1.30
5.80
9.80
Узнать больше

РЕКЛАМА
УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА (ПРИНЦИПЫ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.
ТОВ "БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ".
Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 28.12.2022, выданная согласно решению КРАИЛ № 433 от 13.12.2022, и лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в казино в сети Интернет от 20.04.2021, выданная согласно решению КРАИЛ № 137 от 05.04.2021, с изменениями.

Чемпіонат Испании, 30-й тур

5 апреля. Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"

"Реал" Мадрид 17:15 "Валенсия"

Текстовая трансляция – UA-Футбол

Трансляция – MEGOGO Футбол 1

Трансляция матча
play-btn
play sound
В эфире
partner
Телетрансляція матчу Реал Мадрид - Валенсія
Смотреть трансляцию

По теме
yellow-arrow
Барселона хочет пригласить к себе бывшего защитника Шахтера
yellow-arrow
Барселона – Бетис. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги
yellow-arrow
Впервые за 10 матчей украинец не выйдет в основе на матч своей команды в топ-чемпионате
Валенсия (Испания) Наши за границей Реал (Мадрид) Ла Лига Андрей Лунин смотреть футбол онлайн
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
4
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости