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Жирона – Алавес. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги
Матч начнётся в 15:00 по киевскому времени
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Встреча команд, проигравших в предыдущем туре и близких к зоне вылета.
"Жирону" отделяет от неё 7 баллов. "Алавес" же набрал равное количество очков с "Леганесом", но выше за счёт лучшей разницы мячей.
Также у команды Виктора Цыганкова безвыигрышная серия, составляющая 7 матчей. Удастся ли её прервать - узнаем в матче.
Стартовый свисток прозвучит в 15:00 по киевскому времени.
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Онлайн видеотрансляция - на платформе Megogo.
Ла Лига, 30-й тур
5 апреля, 15:00. "Эстадио-Монтивилли" (Жирона)
Главный арбитр: Хавьер Рохас (Испания)
Прямая трансляция: Megogo Футбол 1
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Если у Вас нет возможности посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка прочитайте отчет о матче на сайте, а также посмотрите обзор опасных моментов.
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