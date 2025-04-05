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Жирона – Алавес. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги

Испания
Обновлено

Матч начнётся в 15:00 по киевскому времени

Жирона – Алавес. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Встреча команд, проигравших в предыдущем туре и близких к зоне вылета.

"Жирону" отделяет от неё 7 баллов. "Алавес" же набрал равное количество очков с "Леганесом", но выше за счёт лучшей разницы мячей.

Также у команды Виктора Цыганкова безвыигрышная серия, составляющая 7 матчей. Удастся ли её прервать - узнаем в матче.

Стартовый свисток прозвучит в 15:00 по киевскому времени.

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Онлайн видеотрансляция - на платформе Megogo.

Ла Лига, 30-й тур

5 апреля, 15:00. "Эстадио-Монтивилли" (Жирона)

Главный арбитр: Хавьер Рохас (Испания)

Прямая трансляция: Megogo Футбол 1

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Трансляция матча Жирона - Алавес
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Если у Вас нет возможности посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка прочитайте отчет о матче на сайте, а также посмотрите обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
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