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Барселона – Бетис. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги

Испания
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Вызов для команды Флика – смотреть онлайн трансляцию матча

Барселона – Бетис. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Встречаются лучшие команды Примеры на данный момент, ведь оба коллектива победили в 6 последних матчах чемпионата.

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Чемпіонат Испании, 30-й тур

5 апреля. Барселона, "Олимпийский стадион им. Луиса Кумпаньша"

"Барселона" 22:00 "Бетис"

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Барселона Чемпионат Испании Бетис (Севилья) Ла Лига смотреть футбол онлайн
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