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Барселона – Бетис. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги
Вызов для команды Флика – смотреть онлайн трансляцию матча
Getty Images/Global Images Ukraine
Встречаются лучшие команды Примеры на данный момент, ведь оба коллектива победили в 6 последних матчах чемпионата.
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Чемпіонат Испании, 30-й тур
5 апреля. Барселона, "Олимпийский стадион им. Луиса Кумпаньша"
"Барселона" 22:00 "Бетис"
Трансляция – MEGOGO Футбол 1
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