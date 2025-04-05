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Хочет, как Роналду. Нападающий Реала высказался о своей новой позиции
Высказался об игре на позиции центрфорварда
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий "Реал Мадрида" Килиан Мбаппе рассказал, как ему играть на позиции центрального нападающего.
"Криштиану Роналду умел играть на трех позициях в атаке. Я могу сделать то же самое. Дело не только в позиции, но и в том, чтобы чувствовать себя комфортно и быть в контакте с командой", – сказал француз.
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Добавим, что за этот сезон в чемпионате Испании Мбаппе забил 22 гола и отдал 3 голевых передачи в 27 матчах.
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Источник:sports.yahoo
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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