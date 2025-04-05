  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Хочет, как Роналду. Нападающий Реала высказался о своей новой позиции
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Хочет, как Роналду. Нападающий Реала высказался о своей новой позиции

Испания

Высказался об игре на позиции центрфорварда

Хочет, как Роналду. Нападающий Реала высказался о своей новой позиции

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий "Реал Мадрида" Килиан Мбаппе рассказал, как ему играть на позиции центрального нападающего.

"Криштиану Роналду умел играть на трех позициях в атаке. Я могу сделать то же самое. Дело не только в позиции, но и в том, чтобы чувствовать себя комфортно и быть в контакте с командой", – сказал француз.

Читайте такжеАнчелотти надеется, что Мбаппе сможет побить рекорд Роналду по количеству голов в Реале

Добавим, что за этот сезон в чемпионате Испании Мбаппе забил 22 гола и отдал 3 голевых передачи в 27 матчах.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
По теме
yellow-arrow
Барселона хочет пригласить к себе бывшего защитника Шахтера
yellow-arrow
Барселона – Бетис. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги
yellow-arrow
Впервые за 10 матчей украинец не выйдет в основе на матч своей команды в топ-чемпионате
Реал (Мадрид) Килиан Мбаппе
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
sports.yahoo
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
4
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости