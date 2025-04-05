Хочет, как Роналду. Нападающий Реала высказался о своей новой позиции

Нападающий "Реал Мадрида" Килиан Мбаппе рассказал, как ему играть на позиции центрального нападающего.

"Криштиану Роналду умел играть на трех позициях в атаке. Я могу сделать то же самое. Дело не только в позиции, но и в том, чтобы чувствовать себя комфортно и быть в контакте с командой", – сказал француз.