  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Барселона хочет пригласить к себе бывшего защитника Шахтера
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Барселона хочет пригласить к себе бывшего защитника Шахтера

Испания

Пока у него возникли вопросы о продлении контракта с текущим клубом

Барселона хочет пригласить к себе бывшего защитника Шахтера

Фото: twitter.com/acffiorentina / Автор невідомий

Новина українською

Правый защитник "Фиорентины" Додо может покинуть команду. Об этом сообщает TUTTOmercatoWEB.

Клуб и футболист вели переговоры о подписании нового контракта, однако они замедлились.

Однако "фиалки" оптимистично настроены по этому соглашению. В нем предусмотрены финансовые улучшения для Додо, но согласно контракту они начнут действовать только с 2027 года.

В то же время сразу несколько топ-клубов обратили внимание на бразильца. В том числе речь идет и о "Барселоне".

Сам Додо желает продолжить играть в Серии А.

Бразилец присоединился к "Фиорентине" в июле 2022 года. Его трансфер равнялся около 15,4 млн евро. Контракт был подписан к лету 2027 года.

В текущем сезоне на его счету четыре ассиста в 38 матчах во всех турнирах. Аналитический портал оценивает 26-летнего защитника в 22 млн евро.

По теме
yellow-arrow
Инсайды подтвердились. Выйдет ли Андрей Лунин на матч против Валенсии
yellow-arrow
Новый чемпионат – новые правила. Насколько Алонсо готов к Реалу?
yellow-arrow
На матч против Валенсии Реал выпустит 19-летнего дебютанта
Барселона Фиорентина (Флоренция) Додо
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
TUTTOmercatoWEB
Опубликовал: Максим Кучер
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
4
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости