Барселона хочет пригласить к себе бывшего защитника Шахтера

Правый защитник "Фиорентины" Додо может покинуть команду. Об этом сообщает TUTTOmercatoWEB .

Клуб и футболист вели переговоры о подписании нового контракта, однако они замедлились.

Однако "фиалки" оптимистично настроены по этому соглашению. В нем предусмотрены финансовые улучшения для Додо, но согласно контракту они начнут действовать только с 2027 года.

В то же время сразу несколько топ-клубов обратили внимание на бразильца. В том числе речь идет и о "Барселоне".

Сам Додо желает продолжить играть в Серии А.

Бразилец присоединился к "Фиорентине" в июле 2022 года. Его трансфер равнялся около 15,4 млн евро. Контракт был подписан к лету 2027 года.

В текущем сезоне на его счету четыре ассиста в 38 матчах во всех турнирах. Аналитический портал оценивает 26-летнего защитника в 22 млн евро.