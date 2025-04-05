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На матч против Валенсии Реал выпустит 19-летнего дебютанта
Большая ответственность
El Chiringuito TV
Сегодня в 17.15 мадридский "Реал" сыграет против "Валенсии".
Место в воротах займет 19-летний Фран Гонсалес, для которого это будет дебютный матч первой команды.
Добавим, что основные голкиперы мадридского "Реала" Андрей Лунин и Тибо Куртуа пропустят эту игру из-за проблем со здоровьем. Украинец испытывает дискомфорт в камбалообразной мышце, а бельгиец сообщил о дискомфорте в колене.
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Источник:elchiringuitotv
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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