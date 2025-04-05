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Новый чемпионат – новые правила. Насколько Алонсо готов к Реалу?
Что больше всего пугает коуча Байера
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Байера" Хаби Алонсо рассматривает возможность стать тренером мадридского "Реала", бывший игрок "сливочной" команды даже поставил условие, из-за которого он точно окажется в "Реале".
Как отмечает издание, Алонсо понимает, что работа в "Реале" будет отличаться от работы в "Байере", а именно разница в трансферах, ведь в Мадриде сначала придется убедить клуб, что трансфер достаточно выгоден с экономической и спортивной точки зрения, и это его больше всего настораживает.
Напомним, что контракт действующего тренера "Реала" Карло Анчелотти рассчитан на лето 2026 года.
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