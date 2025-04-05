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Инсайды подтвердились. Выйдет ли Андрей Лунин на матч против Валенсии

Испания

Матч начнётся в 17:15 по киевскому времени

Инсайды подтвердились. Выйдет ли Андрей Лунин на матч против Валенсии

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

"Реал" объявил стартовый состав на матч против "Валенсии".

Андрей Лунин попал в состав, но начнёт матч на скамейке запасных. Его место в воротах занял 19-летний вратарь Фран Гонсалес.

Напомним, что на днях была информация о повреждении Андрея Лунина. У него было повреждение камбаловидной мышцы. Но в пятницу украинский голкипер вернулся к тренировкам.

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В этом сезоне Андрей Лунин сыграл в пяти матчах Ла Лиги, в которых пропустил 7 голов и 2 матча отстоял "на ноль".

До матча "Реал" занимает второе место, набрав 63 балла. "Валенсия" - 16-я с 31-м балом.

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Источник:
Real Madrid
Опубликовал: Владислав Прийменко
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