Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Инсайды подтвердились. Выйдет ли Андрей Лунин на матч против Валенсии
Матч начнётся в 17:15 по киевскому времени
Getty Images / Global Images Ukraine
"Реал" объявил стартовый состав на матч против "Валенсии".
Андрей Лунин попал в состав, но начнёт матч на скамейке запасных. Его место в воротах занял 19-летний вратарь Фран Гонсалес.
????✅ ¡Nuestro XI inicial!— Real Madrid C.F. (@realmadrid) April 5, 2025
???? @valenciacf
???? @UnicajaBanco pic.twitter.com/lfudhx5UJg
Напомним, что на днях была информация о повреждении Андрея Лунина. У него было повреждение камбаловидной мышцы. Но в пятницу украинский голкипер вернулся к тренировкам.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
В этом сезоне Андрей Лунин сыграл в пяти матчах Ла Лиги, в которых пропустил 7 голов и 2 матча отстоял "на ноль".
До матча "Реал" занимает второе место, набрав 63 балла. "Валенсия" - 16-я с 31-м балом.
Популярное сейчас
- В России зафиксировали атаку дронов на единственный завод оптоволокна – СМИ
- Журналист – о выборах в Исполком: Шевченко мог показать предшественнику и всем, что с ним в УЕФА считаются. Но похоже, что нет
- Де Брюйне покидает Сити, Хуммельс завершает карьеру, Оболонь побеждает Ингулец. Главные новости за 4 апреля
- Баски не дождались серии пенальти. Реал Мадрид – Реал Сосьедад 4:4. Обзор матча
- Самая красивая биатлонистка планеты отмечает 35-й день рождения
- Борьба за наследство и опеку: звездный футболист рискует потерять дом и права на детей