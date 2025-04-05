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Реал - Валенсия: звездный грузинский голкипер отразил пенальти Винисиуса, а через 2 минуты его команда открыла счет
Забив молодому Франу
Getty Images/Global Images Ukraine
После первого тайма матча 30-го тура Ла Лиги "Валенсия" побеждает "Реал" со счетом 1:0. Напомним, что ворота "сливочных" защищает 19-летний голкипер Фран.
На 13-й минуте Винисиус Жуниор не сумел реализовать пенальти. Голкипер "Валенсии" Гиорги Мамардашвили угадал угол и отбил мяч ногой.
???? ¡Detuvo el penalti Giorgi Mamardashvili!#LALIGAHighlights | #LALIGAEASPORTS | #DesenlaceLALIGA pic.twitter.com/x5EbLeLRZi— LALIGA (@LaLiga) April 5, 2025
Уже через 2 минуты "летучие мыши" открыли счет усилиями Муктара Диакаби. Он забил головой после подачи с углового.
Интересно, что на 21-й минуте Диакаби отличился уже в собственные ворота. Однако гол был не засчитан из-за офсайда.
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