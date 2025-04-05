Реал - Валенсия: звездный грузинский голкипер отразил пенальти Винисиуса, а через 2 минуты его команда открыла счет

После первого тайма матча 30-го тура Ла Лиги "Валенсия" побеждает "Реал" со счетом 1:0. Напомним, что ворота "сливочных" защищает 19-летний голкипер Фран.

На 13-й минуте Винисиус Жуниор не сумел реализовать пенальти. Голкипер "Валенсии" Гиорги Мамардашвили угадал угол и отбил мяч ногой.

Уже через 2 минуты "летучие мыши" открыли счет усилиями Муктара Диакаби. Он забил головой после подачи с углового.

Интересно, что на 21-й минуте Диакаби отличился уже в собственные ворота. Однако гол был не засчитан из-за офсайда.