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Реал - Валенсия: звездный грузинский голкипер отразил пенальти Винисиуса, а через 2 минуты его команда открыла счет

Испания

Забив молодому Франу

Реал - Валенсия: звездный грузинский голкипер отразил пенальти Винисиуса, а через 2 минуты его команда открыла счет

Getty Images/Global Images Ukraine

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После первого тайма матча 30-го тура Ла Лиги "Валенсия" побеждает "Реал" со счетом 1:0. Напомним, что ворота "сливочных" защищает 19-летний голкипер Фран.

На 13-й минуте Винисиус Жуниор не сумел реализовать пенальти. Голкипер "Валенсии" Гиорги Мамардашвили угадал угол и отбил мяч ногой.

Уже через 2 минуты "летучие мыши" открыли счет усилиями Муктара Диакаби. Он забил головой после подачи с углового.

Интересно, что на 21-й минуте Диакаби отличился уже в собственные ворота. Однако гол был не засчитан из-за офсайда.

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Валенсия (Испания) Реал (Мадрид) Винисиус Жуниор Георгий Мамардашвили
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Источник:
Ла Ліга
Опубликовал: Виктор Иванчук
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