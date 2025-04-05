Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Примера. Реал – Валенсия 1:2. Королевский клуб снова споткнулся
"Реал" при полном преимуществе на своем поле проиграл "Валенсии"
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
30-й тур Примеры.
Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"
"Реал" - "Валенсия" 1:2
Голы: Винисиус, 50 – Диакаби, 15, Дуро, 90+5
"Реал": Фран – Ф. Гарсия (Алаба, 77), Рюдигер, Чуамень, Васкес (Гюллер, 85) – Вальверде, Модрич (Камавинга, 77), Беллингем – Винисиус (Эндрик, 77), Мбаппе, Диас (Родриго, 57).
"Валенсия": Мамардашвили – Васкес, Таррега, Диакаби, Москера, Ааронс (Дуро, 74) – Лопес, Герра (Пепелу, 74), Барренечеа, Алмейда (Перес, 74) – Садик (Мир, 59).
Предупреждения: Таррега, 10, Садик, 46.
Популярное сейчас
- Первая победа Кучера, фиаско Максимова. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25
- В России зафиксировали атаку дронов на единственный завод оптоволокна – СМИ
- Журналист – о выборах в Исполком: Шевченко мог показать предшественнику и всем, что с ним в УЕФА считаются. Но похоже, что нет
- Кубок короля. Реал Мадрид – Реал Сосьедад 4:4 (общ. 5:4). Мадридцы с боями прорываются в финал
- Самая красивая биатлонистка планеты отмечает 35-й день рождения
- Борьба за наследство и опеку: звездный футболист рискует потерять дом и права на детей
Комментарии 6