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Примера. Реал – Валенсия 1:2. Королевский клуб снова споткнулся

Испания

"Реал" при полном преимуществе на своем поле проиграл "Валенсии"

Примера. Реал – Валенсия 1:2. Королевский клуб снова споткнулся

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Качайло Автор UA-Футбол
Новина українською

30-й тур Примеры.
Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"
"Реал" - "Валенсия" 1:2
Голы: Винисиус, 50 ​​– Диакаби, 15, Дуро, 90+5

"Реал": Фран – Ф. Гарсия (Алаба, 77), Рюдигер, Чуамень, Васкес (Гюллер, 85) – Вальверде, Модрич (Камавинга, 77), Беллингем – Винисиус (Эндрик, 77), Мбаппе, Диас (Родриго, 57).

"Валенсия": Мамардашвили – Васкес, Таррега, Диакаби, Москера, Ааронс (Дуро, 74) – Лопес, Герра (Пепелу, 74), Барренечеа, Алмейда (Перес, 74) – Садик (Мир, 59).

Предупреждения: Таррега, 10, Садик, 46.

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Валенсия (Испания) Примера Реал (Мадрид) Ла Лига
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Комментарии
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vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
05.04.2025 в 19:20
Кінконг Мамардашвілі робить Барсу чемпіоном . Нема захисту в Реалі , таке як в ЛНЗ .
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Комментарии 6
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vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
05.04.2025 в 19:20
Кінконг Мамардашвілі робить Барсу чемпіоном . Нема захисту в Реалі , таке як в ЛНЗ .
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Skomoroh11 (Тернопіль)
05.04.2025 в 19:20
Судейка старався дав 6 хвилин щоб пересята забили.. А воно он як вийшло;)) Знову буде наїд на судів-федерацію???;))
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
05.04.2025 в 19:19
Мои вы хорошие! Как же я люблю Валенсию P.S. Хотелось бы уточнить. Реал не королевский клуб, а судейский
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AndroNik (Миколаїв)
05.04.2025 в 19:18
Браво, Мамардашвілі і Валенсія!
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Caballero (DC)
05.04.2025 в 19:17
Сенсація!
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
05.04.2025 в 19:20
Что ты несёшь, какая сенсация? Обычная игра Мадрида без особой помощи судей.
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