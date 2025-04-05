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Центральный защитник Барселоны пропустит ближайший матч. Клуб выпустил заявление

Испания

Неприятно

Центральный защитник Барселоны пропустит ближайший матч. Клуб выпустил заявление

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Центральный защитник "Барселоны" пропустит ближайший матч.

Испанский клуб сообщил, что у Иньиго Мартинеса обнаружено повреждение.

"У игрока первой команды Иньиго Мартинеса небольшая фибриллярная травма ягодичной мышцы левой ноги, и он выбывает из игры в этом матче", - написала "Барселона".

В этом сезоне Иньиго Мартинес сыграл 23 матча в Ла Лиге, в которых отметился четырьмя голевыми передачами.

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"Барселона" сыграет с "Бетисом" 5 апреля в 22:00 по киевскому времени.

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Источник:
Barcelona
Опубликовал: Владислав Прийменко
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