Испания
Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Центральный защитник Барселоны пропустит ближайший матч. Клуб выпустил заявление
Неприятно
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Центральный защитник "Барселоны" пропустит ближайший матч.
Испанский клуб сообщил, что у Иньиго Мартинеса обнаружено повреждение.
"У игрока первой команды Иньиго Мартинеса небольшая фибриллярная травма ягодичной мышцы левой ноги, и он выбывает из игры в этом матче", - написала "Барселона".
В этом сезоне Иньиго Мартинес сыграл 23 матча в Ла Лиге, в которых отметился четырьмя голевыми передачами.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
"Барселона" сыграет с "Бетисом" 5 апреля в 22:00 по киевскому времени.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Barcelona
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Первая победа Кучера, фиаско Максимова. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25
- Поворознюк официальным обращением требует от УАФ обнародовать зарплату руководящего состава
- В России зафиксировали атаку дронов на единственный завод оптоволокна – СМИ
- Еще один между ног плюс ошибка на выходе. Лунин пропустил еще три гола от Сосьедада. ВИДЕО
- Бекхэму — 50: грандиозная вечеринка в Майами в кругу семьи и звезд мирового спорта
- Борьба за наследство и опеку: звездный футболист рискует потерять дом и права на детей
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
225 000
2На сайт
100 000
3На сайт
5 000
4На сайт
150 000