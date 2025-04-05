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Драма последних минут на Бернабеу. Реал Мадрид – Валенсия 1:2. Обзор матча
Сливочные не набрали даже один балл в домашней встрече
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня удача была не на стороне "королевского клуба". 21 удар, нереализованный пенальти, отмененный гол из-за офсайда и пропущенный мяч в компенсированное время, который привёл к поражению – таким получился поединок против "летучих мышей". Более того, гости лишь дважды попали в створ и оба удара меняли счет на табло.
Подопечные Анчелотти занимают второе место (63 пункта) и 13 апреля поедут к "Алавесу". "Черно-белые" поднялись на 15-ю строчку (34 пункта) и впереди встреча против "Севильи" на "Месталье".
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Смотрите обзор матча 30 тура Ла Лиги
Мадрид. Сантьяго Бернабеу
Голы: Винисиус, 50 – Диакаби, 15, Дуро, 90+5
Нереализованный пенальти: Винисиус, 13
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