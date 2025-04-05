Валенсия одержала третью победу на Сантьяго Бернабеу в XXI веке

В 30-м туре Ла Лиги "летучие мыши" сенсационно обыграли "Реал" на выезде благодаря голу на 90+5 минуте (2:1). Это только третья победа "оранжевых" в столице с 2000 года.

Читайте также Источник: Лунин отыграл больше половины матча Реала с травмой

В сезоне 2005/06 "лос чес" оформили максимальный результат в Мадриде с аналогичным счетом. В марте 2008-го "бело-черные" вырвали викторию на 89-й минуте (3:2). Но в те времена "бланкинегрос" были совсем на другом уровне.

Также впервые после 2012 года "сливочные" забили сопернику на своем поле не больше одного гола. Тогда команды расписали ничью (1:1).