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Примера. Мальорка – Сельта 1:2. Команда из Виго рвется в еврокубки
"Сельта" в гостях обыграла одного из конкурентов в борьбе за еврокубковые места
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Первый тайм команды отыграли почти без моментов. На 17-й минуте хозяева забили гол усилиями Вальента, замкнувшего подачу Дардера со штрафного. Этот удар в створ ворот оказался единственным на две команды в первом тайме.
Во втором тайме обе команды активизировались. Игра уже проходила за преимущества гостей. Сначала они сравняли счет. Альфонсо Гонсалес красивым дальним ударом сделал счёт 1:1. На 72-й минуте "Сельта" и вообще вышла вперед. Это Фернандо Лопес замкнул прострел Мингесы.
Благодаря 3-м набранным очкам "Сельта" обошла "Мальорку" и поднялась на 7-ю позицию в турнирной таблице. Островяне же остались 9-ми.
30-й тур Примеры.
"Мальорка" - "Сельта" 1:2
Голы: Валент, 17 - Гонсалес, 53, Лопес, 72
"Мальорка": Грейф – Маффео, Вальент, Копете, Мохика – Морланес (Санчес, 59), Маскарель, Д. Родригес (Пратс, 74) – Асано (Валери, 59), Мурики (Ларин, 37), Дардер.
"Сельта": Гвайта – Х. Родригес, Старфельт, Алонсо – Каррейра, Бельтран, Мориба, Мингеса – Гонсалес (Иглесиас, 78), Дуран (Сведберг, 79), Аспас (Лопес, 64).
Предупреждения: Родригес, 41, Морланес, 45+4, Копете, 53
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