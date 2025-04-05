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Почему не сыграл Лунин? Анчелотти – о выборе голкипера на сыгранный матч с Валенсией и предстоящий с Арсеналом

Испания
Обновлено

И кто будет играть во вторник?

Почему не сыграл Лунин? Анчелотти – о выборе голкипера на сыгранный матч с Валенсией и предстоящий с Арсеналом

Фото - Real Madrid CF - www.realmadrid.com

Новина українською

Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти после матча 30-го тура чемпионата Испании против "Валенсии" (1:2) рассказал о физическом состоянии голкиперов команды.

В сегодняшнем матче ворота "сливочных" защищал 19-летний голкипер Фран Гонсалес.

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"Сегодня Куртуа тренировался, он сейчас хорошо себя чувствует. Были сомнения насчет Лунина сегодня [из-за его повреждения], из-за этого я его не выпустил, чтобы не рисковать. У него будет еще два-три дня, чтобы полностью восстановиться, а потом мы увидим во вторник, кто будет играть. Я думаю, что они оба будут готовы", - сказал Анчелотти.

Во вторник, 8-го апреля, "Реал" сыграет первый четвертьфинальный поединок Лиги чемпионов против "Арсенала". Начало - в 22:00.

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Источник:
www.mundodeportivo.com
Опубликовал: Виктор Иванчук
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