Поспорили перед пенальти на 50 евро. У Винисиуса долг перед Мамардашвили

Голкипер "Валенсии" Гиорги Мамардашвили рассказал о разговоре с Винисиусом Жуниором перед отбитым пенальти в матче 30-го тура Ла Лиги.

"Поспорил на 50 евро с Винисиусом, что пенальти будет отбит. Он не отдал их мне", – сказал грузин.

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На 13-й минуте кипер отразил удар бразильца с 11-метровой отметки. В этом поединке Гиорги совершил 8 сейвов. В последний раз он спасал "летучих мышей" столько раз за матч именно в поединке против "сливочных" в сезоне 2021/22 (1:2).