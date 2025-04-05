Примера. Барселона – Бетис 1:1. Каталонцы не побеждают в чемпионате впервые за 10 матчей

Обе команды подходили к матчу с определенными кадровыми проблемами. В "Барселоне" травмированы Кристенсен, Берналь, Тер Штеген, Касадо и Ольмо. В кубковом матче с "Атлетико" отдых получили Гави и Левандовски, поэтому они вышли в основу. Отдых сегодня получил Рафинья, которого заменил Ферран Торрес. У "Бетиса" травмированы Эззальзули и Рока, из-за дисквалификации не играл Иско.

"Барселона" с первых секунд взял мяч под свой контроль. Ламин Ямаль выполнил навес в штрафную, однако игроки защиты отвели опасность. Педри пробил с предела штрафной, но его удар оказался слишком слабым и Адриан легко с ним справился.



Достаточно быстро каталонцы повели в счете. Ямаль запрессинговал соперника на правом фланге, отдал на Феррана Торреса, который в одно касание вывел лицом к лицу с голкипером Гави. Поэтому только оставалось переиграть Адриана, что он удачно и сделал. 1:0. Гави не сильно праздновал, ведь он забил в ворота команды, воспитанником которой он является.

Первый момент гостей упустил Кучо, пробивший высоко над перекладиной. На 17-й минуте севильцы неожиданно сравняли счет. Ло Чельсо выполнил подачу с углового, Натан выиграл верховую борьбу у Араухо и отправил круглого над Щенсны. 1:1.

"Барселона" после пропущенного гола с новыми силами бросилась отыгрывать преимущество. Бальде потенциально опасно подавал с левого фланга, но защитники блокировали подачу. Почти сразу же Ямал с правого фланга штрафного набросал в центр, но пробить Феррану не дали.

У гостей традиционно активным был Антони, пас которого в штрафную заблокировали защитники.

Ферран Торрес мог выводить свою команду во второй раз вперед. Он оказался в штрафной, но направил мяч мимо левой стойки. Почти сразу же Фрэнки де Йонг выполнил прострел в штрафную, но направил его слишком близко к вратарю и Адриан перехватил мяч.

Роберт Левандовский был малозаметен в первом тайме. Но в конце первой сорокапятиминутки поляк получил пас от партнера по команде, но слишком долго обрабатывал мяч в штрафной, позволив одному из защитников его отобрать.

В общем, первый тайм прошел при территориальном преимуществе каталонцев, но "Бетис" на их фоне тоже выглядел достойно.

На старте второго тайма Антони нанес удар с границы штрафной площадки, которая оказалась совсем неточной - мяч полетел далеко в сторону от левой стойки ворот. Кунде получил передачу в штрафной и прицельно пробил в правый угол ворот, но Адриан умудрился выполнить блестящий сейв.

Рафинья получил поперечную передачу на грани штрафной площадки, но мяч после его удара просвистел мимо левой стойки ворот.



Айтор Руибаль попытался пройти соперника на дриблинге, но выпустил мяч за пределы поля. Ламин Ямаль отдал разрезную передачу в штрафную, но сделал это слишком сильно и Адриан перехватил мяч.

"Барселона" продолжала атаковать. Рафинья головой отправил мяч мимо левой стойки ворот после навеса с правого фланга. Рафинья подошел к мячу и решил выполнить штрафной, назначенный за фол Руибаля. Бразилец низом пробил именно туда, где находился Адриан, который без проблем забрал круглого.

Огрызался также "Бетис". Натан получил пас низом неподалеку от штрафной и неплохо пробил в угол ворот, но Щенсны заблокировал эту попытку.



"Барселона" вроде бы и владела инициативой во втором тайме, но чего-то особо опасного создать не удалось. Обе команды прервали свои победные серии, но беспроигрышные продолжают.

"Барселона" по итогам тура увеличила преимущество над "Реалом" до 4-х очков, а "Бетис" обошел "Вильярреал" и теперь находится на 5-й позиции.

30-й тур Примеры.

Барселона. "Эстадио Олимпико"

"Барселона" - "Бетис" 1:1

Голы: Гави, 7 – Натан, 17

"Барселона": Щенсны - Кунде, Кубарси, Араухо, Бальде (Мартин, 75) - де Йонг (Э. Гарсия, 57), Гави, Педри (Лопес, 76) - Ямал, Левандовски, Торрес (Рафинья, 57).

"Бетис": Адриан - Руибаль, Бартра, Натан, Перро - Альтимира (Авила, 46), Джонни (Льоренте, 79), Ло Чельсо (Карвальо, 59) - Антони (Родригес, 75), Кучо (Бакамбу, 75), Форнальс.

Предупреждения: Э. Гарсия, 78, Кунде, 89 - Натан, 14.