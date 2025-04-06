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Крепкие андалусийцы оказались не по зубам. Барселона – Бетис 1:1. Обзор матча
Сине-гранатовые набрали только один пункт
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Хозяева доминировали в контроле мяча (74%), но создали не так много моментов, как обычно происходит в домашних встречах. "Зелено-белые" редко угрожали воротам соперника, но нашли свой шанс.
"Блаугранас" возглавляют таблицу (67 очков) и 12 апреля поедут к "Леганесу". "Славные" замыкают топ-5 (48 баллов) и в следующее воскресенье будут принимать "Вильярреал".
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Барселона. Эстадио Олимпико, 47 043 зрителя
Голы: Гави, 7 – Натан, 17
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