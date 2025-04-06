Ханси Флик – о взятии одного балла: Нам не везло у ворот

Вчера состоялся матч 30-го тура чемпионата Испании. "Барселона" – "Бетис", матч закончился со счетом 1:1.

Каталонцы не победили в чемпионате впервые за 10 матчей. Такой результат прокомментировал главный тренер "Барселоны" Ханси Флик:

"Команда отдала все силы и пыталась забить второй мяч, но это не удалось. Нам не везло у ворот. Я доволен тем, что увидел во втором тайме.

Бывают дни, когда забить не удается, и приходится мириться с этим. Нужно думать о хорошем. Для меня очевидно, что мы попробовали.

Я с позитивом смотрю на это. У нас на одно очко больше. Сейчас апрель и мы находимся в хорошей ситуации. Нужно двигаться дальше".