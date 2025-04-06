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Ханси Флик – о взятии одного балла: Нам не везло у ворот
Нужно двигаться дальше ©
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Вчера состоялся матч 30-го тура чемпионата Испании. "Барселона" – "Бетис", матч закончился со счетом 1:1.
Каталонцы не победили в чемпионате впервые за 10 матчей. Такой результат прокомментировал главный тренер "Барселоны" Ханси Флик:
"Команда отдала все силы и пыталась забить второй мяч, но это не удалось. Нам не везло у ворот. Я доволен тем, что увидел во втором тайме.
Бывают дни, когда забить не удается, и приходится мириться с этим. Нужно думать о хорошем. Для меня очевидно, что мы попробовали.
Я с позитивом смотрю на это. У нас на одно очко больше. Сейчас апрель и мы находимся в хорошей ситуации. Нужно двигаться дальше".
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