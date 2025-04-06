Полузащитник Барселоны: Мы понимали, что если победим, то увеличим отрыв

Испанский полузащитник "Барселоны" Гави поделился мнениями по поводу вчерашней игры против "Бетиса", которая закончилась со счетом 1:1.

"Мы понимали, что если победим, то увеличим отрыв. У нас были моменты, но мы ими не воспользовались. Ничья оставляет горький вкус. Гол можно было полностью избежать. Мы пропустили совсем необязательный мяч. Такое случается, и нам нужно это исправлять", — цитируют слова Гави Marca.