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Полузащитник Барселоны: Мы понимали, что если победим, то увеличим отрыв
Нужно продолжать бороться
Getty Images/Global Images Ukraine
Испанский полузащитник "Барселоны" Гави поделился мнениями по поводу вчерашней игры против "Бетиса", которая закончилась со счетом 1:1.
"Мы понимали, что если победим, то увеличим отрыв. У нас были моменты, но мы ими не воспользовались. Ничья оставляет горький вкус. Гол можно было полностью избежать. Мы пропустили совсем необязательный мяч. Такое случается, и нам нужно это исправлять", — цитируют слова Гави Marca.
После матча 30-го тура отставание "Барселоны" и "Реала" увеличилось до 4 баллов.
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