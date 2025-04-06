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Полузащитник Барселоны: Мы понимали, что если победим, то увеличим отрыв

Испания

Нужно продолжать бороться

Полузащитник Барселоны: Мы понимали, что если победим, то увеличим отрыв

Getty Images/Global Images Ukraine

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Испанский полузащитник "Барселоны" Гави поделился мнениями по поводу вчерашней игры против "Бетиса", которая закончилась со счетом 1:1.

Читайте такжеПримера. Барселона – Бетис 1:1. Каталонцы не побеждают в чемпионате впервые за 10 матчей

"Мы понимали, что если победим, то увеличим отрыв. У нас были моменты, но мы ими не воспользовались. Ничья оставляет горький вкус. Гол можно было полностью избежать. Мы пропустили совсем необязательный мяч. Такое случается, и нам нужно это исправлять", — цитируют слова Гави Marca.

После матча 30-го тура отставание "Барселоны" и "Реала" увеличилось до 4 баллов.

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Источник:
marca
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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