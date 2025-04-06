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Кризис каталонцев продолжается. Жирона – Алавес 0:1. Видео гола и обзор матча
Цыганков вышел на поле во втором тайме
Getty Images/Global Images Ukraine
В матче 30 тура чемпионата Испании "Жирона" дома принимала "Алавес". Это был восьмой подряд поединок, в котором каталонцы не победили. Также второй раз в ряд подопечные Мичела проиграли. В этот раз все решил гол на 61 минуте. Виктор Цыганков появился на поле на 68-й минуте.
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Ла Лига, 30 тур
"Жирона" – "Алавес" 0:1
Гол: Висенте 61
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