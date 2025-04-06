  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Кризис каталонцев продолжается. Жирона – Алавес 0:1. Видео гола и обзор матча
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Кризис каталонцев продолжается. Жирона – Алавес 0:1. Видео гола и обзор матча

Испания
Обновлено

Цыганков вышел на поле во втором тайме

Кризис каталонцев продолжается. Жирона – Алавес 0:1. Видео гола и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

В матче 30 тура чемпионата Испании "Жирона" дома принимала "Алавес". Это был восьмой подряд поединок, в котором каталонцы не победили. Также второй раз в ряд подопечные Мичела проиграли. В этот раз все решил гол на 61 минуте. Виктор Цыганков появился на поле на 68-й минуте.

  • Більше новин зі світу футболу читайте в режимі Live у Telegram UA-Football

Ла Лига, 30 тур

"Жирона" – "Алавес" 0:1

Гол: Висенте 61

По теме
yellow-arrow
Севилья – Атлетико. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги
yellow-arrow
Во всем виноват календарь? Анчелотти объяснил причину поражения в матче с Валенсией
yellow-arrow
Полузащитник Барселоны: Мы понимали, что если победим, то увеличим отрыв
Алавес (Витория-Гастейс) Виктор Цыганков Жирона
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
4
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости