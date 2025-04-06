Кризис каталонцев продолжается. Жирона – Алавес 0:1. Видео гола и обзор матча

В матче 30 тура чемпионата Испании "Жирона" дома принимала "Алавес". Это был восьмой подряд поединок, в котором каталонцы не победили. Также второй раз в ряд подопечные Мичела проиграли. В этот раз все решил гол на 61 минуте. Виктор Цыганков появился на поле на 68-й минуте.

Більше новин зі світу футболу читайте в режимі Live у Telegram UA-Football

Ла Лига, 30 тур

"Жирона" – "Алавес" 0:1

Гол: Висенте 61