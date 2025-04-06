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Во всем виноват календарь? Анчелотти объяснил причину поражения в матче с Валенсией

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Плохой график матчей

Во всем виноват календарь? Анчелотти объяснил причину поражения в матче с Валенсией

Getty Images/Global Images Ukraine

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Тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти высказался о календаре этого сезона:

"Календарь очень напряженный, и мы должны терпеть. Легких матчей нет, мы сражались во всех из них и будем стараться изо всех сил".

Добавим, что вчера "Реал" потерпел поражение в матче против "Валенсии" со счетом 2:1. Следующий матч "Реала" пройдет в рамках Лиги чемпионов против "Арсенала".

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Источник:
realmadrid
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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