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Севилья – Атлетико. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги
Диего Симеоне не теряет надежды на борьбу за чемпионство
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Откровенно провальный отрезок выдали "матрасники", ведь последняя победа в официальных матчах у них датируется 1 марта. После этого 6 матчей и у них 5 поражений и 1 ничья.
Конечно, после такого их шансы на чемпионство сильно пошатнулись. Впрочем, полностью безнадежными их не назовешь. В матче против "Севильи" они попытаются вернуться на победный путь.
Стартовый свисток прозвучит в 17:15 по киевскому времени в воскресенье, 6 апреля.
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Примера. 30-й тур.
6 апреля. 17:15. Севилья. "Рамон Санчес Писхуан"
Главный судья: Сесар Сото Градо (Испания)
Трансляция: Megogo Football 2
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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