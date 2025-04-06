Севилья – Атлетико. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги

Откровенно провальный отрезок выдали "матрасники", ведь последняя победа в официальных матчах у них датируется 1 марта. После этого 6 матчей и у них 5 поражений и 1 ничья.

Конечно, после такого их шансы на чемпионство сильно пошатнулись. Впрочем, полностью безнадежными их не назовешь. В матче против "Севильи" они попытаются вернуться на победный путь.

Стартовый свисток прозвучит в 17:15 по киевскому времени в воскресенье, 6 апреля.

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Примера. 30-й тур.

6 апреля. 17:15. Севилья. "Рамон Санчес Писхуан"

Главный судья: Сесар Сото Градо (Испания)

Трансляция: Megogo Football 2

Трансляция матча В эфире Трансляция матча "Севилья" — "Атлетико" Смотреть трансляцию

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