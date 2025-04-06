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Севилья – Атлетико. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги

Испания

Диего Симеоне не теряет надежды на борьбу за чемпионство

Севилья – Атлетико. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Откровенно провальный отрезок выдали "матрасники", ведь последняя победа в официальных матчах у них датируется 1 марта. После этого 6 матчей и у них 5 поражений и 1 ничья.

Конечно, после такого их шансы на чемпионство сильно пошатнулись. Впрочем, полностью безнадежными их не назовешь. В матче против "Севильи" они попытаются вернуться на победный путь.

Стартовый свисток прозвучит в 17:15 по киевскому времени в воскресенье, 6 апреля.

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Примера. 30-й тур.

6 апреля. 17:15. Севилья. "Рамон Санчес Писхуан"

Главный судья: Сесар Сото Градо (Испания)

Трансляция: Megogo Football 2

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Трансляция матча "Севилья" — "Атлетико"
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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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